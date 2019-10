Guinness World Record: New York-Sydney in oltre 19 ore è il nuovo volo più lungo della storia

La compagnia aerea australiana Qantas ha portato a termine il volo più lungo della storia dell'aviazione commerciale, coprendo la rotta tra New York a Sidney senza scali in oltre 19 ore.

Quello completato dalla Qantas è il volo diretto commerciale più lungo della storia, con la tratta tra New York e Sidney coperta in 19 ore e 16 minuti, per un totale di 10200 miglia (circa 19000 km).

L'iniziativa ha avuto luogo nell'ambito di un esperimento atto a valutare gli effetti dei viaggi a lunghissima percorrenza sulla fatica dell'equipaggio e sulle conseguenze del jetlag.

A bordo del velivolo si trovavano 49 persone al fine di ridurre al minimo il peso e garantire all'aeromobile la maggiore autonomia possibile in termini di carburante.

Nel corso del volo sono stati monitorati i livelli di melatonina dei passeggeri e anche le onde celebrali del pilota.

"Complessivamente, siamo davvero soddisfatti di come è andato il volo ed è ottimo avere alcuni dati di cui abbiamo bisogno per aiutare a valutare l'avviamento di un servizio regolare", ha dichiarato il capitano Sean Golding.

Un viaggio più 'riposante'

Sorprendentemente, i passeggeri coinvolti nel viaggio sperimentale al loro arrivo a Sydney non si sono dichiarati stanchi, tutt'altro: secondo loro, infatti, per la copertura di distanze così grandi è addirittura meglio optare per un viaggio senza scali che per uno con una o più connessioni.

"Mi sento meglio rispetto al solito", ha rivelato Nick Mole, uno dei passeggeri che hanno partecipato all'esperimento e frequente viaggiatore nella stessa tratta.

Progetti futuri di Qantas

Qantas ora ha intenzione nei prossimi mesi di organizzare un nuovo test, alzando ancora una volta l'asticella: l'obiettivo per il prossimo futuro, infatti, è quello di coprire la tratta tra Londra e Sydney con un volo diretto, per una distanza complessiva di quasi 1000 km superiore rispetto a quella percorsa nell'ultimo test.