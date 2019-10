“Balene sono più intelligenti degli uomini”, Beluga recupera videocamera caduta in acqua - Video

Un video di una balena Beluga che recupera la videocamera di un uomo nella città norvegese di Hammerfest è diventato virale. Mentre l’uomo riprendeva la balena ha lasciato cadere inavvertitamente la videocamera in acqua. Ma non era persa.

Un uomo ha raggiunto in kayak una balena beluga e ha voluto riprenderla usando una videocamera GoPro. La balena lo ha preso come un gioco e colpito la videocamera con il naso facendola cadere in acqua.

La GoPro è caduta sul fondale. Tuttavia, la balena beluga nel video la raccoglie e la restituisce al proprietario.

Nei commenti sotto il video, notano che la balena si è rivelata più intelligente di una persona.

La balena beluga è una specie rara di balena dentata e uno dei più grandi mammiferi della Terra.