Portaerei giapponese affondata nel 1942 trovata nei fondali del Pacifico

Dopo diverse settimane di ricerche la nave Kaga è stata trovata a qualche centinaio di chilometri dall’Atollo di Midway ad una profondità di 5400 metri, riporta il quotidiano statunitense The Washington Post. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricerca americano che utilizza veicoli per acque profonde a controllo remoto.

Lo stesso gruppo nel febbraio di quest'anno aveva dichiarato di aver scoperto altre navi americane e giapponesi, tra cui la corazzata Musashi, una delle più grandi della flotta imperiale giapponese, affondata nel 1944.

La Kaga partecipò nell’attacco del Giappone al Pearl Harbor nel dicembre del 1941 e affondò nel giugno del 1942. Infatti, la nave Kaga fu una delle quattro potaerei, persi dalla Marina imperiale giapponese dopo la Battaglia delle Midway, in cui il Giappone fu sconfitto e perse la superiorità tattica e strategica sugli Stati Uniti nella cosidetta Guerra del Pacifico, che infatti faceva parte della Seconda guerra mondiale.

La portaerei Kaga fu colpito da una bomba da 1000 libbre e 3 bombe da 500, lanciate da bombardieri in picchiata Douglas SBD Dauntless. L’attacco causò un vasto incendio ed in seguito la nave fu silurata e affondata dai marinai giapponesi per evitare che finissie in mano agli avversari.

