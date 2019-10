Gorbaciov ha parlato del suo appello a Putin

L'ex presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov si è rivolto a Vladimir Putin qualche tempo fa, ha dichiarato il politico in un'intervista con il quotidiano Izvestia. Tuttavia, non ha specificato di cosa si trattasse.

Secondo Gorbaciov, "non vuole imporre la sua presenza come un consigliere" e solo occasionalmente si permette d'inviare un breve messaggio.

Oltre a Putin, l'ex presidente ha anche recentemente scritto a Emmanuel Macron.

"I leader mondiali hanno ora un'enorme responsabilità. Francamente questi sono tempi allarmanti. E questo è un grosso onere, anche umano, psicologico. Lo so per esperienza personale", ha detto il politico.

Ha sottolineato che "non si nasconde da nessuna parte" e non nasconde la sua opinione, che esprime in interviste e articoli pubblicati in Russia e all'estero.

"A volte noto che i miei pensieri trovano riscontro nelle parole e nelle azioni dei leader", ha concluso.

In un'intervista, ha anche condiviso le sue opinioni sulla militarizzazione, sul Trattato INF, sulla minaccia nucleare e sulla negligenza del diritto internazionale.

In precedenza, in un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, Gorbaciov ha affermato che la Russia e gli Stati Uniti devono stabilire un dialogo strategico, perché la deterrenza nucleare non protegge il mondo ma lo mette in pericolo.