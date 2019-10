Il Vaticano lancia il rosario elettronico, si attiva “facendo il segno della croce”

La Chiesa cattolica ha lanciato il suo sito web di preghiera online "Click to Pray" a gennaio, con lo scopo di portare i giovani che abitano nelle frontiere periferiche di internet a interessarsi alla preghiera o incoraggiare i cattolici online a integrare Internet con la loro fede.

Martedì il Vaticano ha rilasciato il braccialetto "eRosary", che si collega agli smartphone nel tentativo d'incoraggiare i cattolici più giovani e più orientati alla tecnologia a pregare.

Lo smart device indossabile è compatibile con un'app iOS e Android e si collega all'app gratuita "Click to Pray" di eRosary, che è stata lanciata a gennaio ed è pensata per insegnare agli utenti come pregare con il rosario e può essere attivata facendo il segno della croce.

In un comunicato stampa dell'ufficio stampa della Santa Sede del 14 ottobre, padre Frédéric Fornos, ha dichiarato: “In un mondo d'indifferenza e di fronte a così tante ingiustizie, povertà, diritti elementari negati, pregare per la pace nel mondo significa riconciliarsi nelle nostre relazioni quotidiane, con i più poveri, con lo sconosciuto, con culture e tradizioni spirituali e religiose diverse, ma anche con la nostra terra, le nostre foreste, i nostri fiumi e oceani. "

"Il rosario è una bellissima tradizione spirituale per contemplare il Vangelo con Maria, è una preghiera semplice e umile", ha detto.

Gli utenti possono sincronizzare l'eRosary con l'app, che presenta guide e indicazioni su come pregare con il papa e pregare con una rete online.

Una volta attivato il dispositivo, agli utenti viene fornito un elenco di opzioni di preghiera, inclusa la possibilità di memorizzare e tenere traccia delle preghiere completate.

Il Vaticano ha lanciato il gadget con il suo programma "Click to Pray" e la Rete di preghiera mondiale del Papa, che è una rete digitale che collega persone di tutto il mondo attraverso la preghiera.

Martedì la Rete di preghiera mondiale del Papa ha dichiarato in un comunicato stampa: "Questo progetto riunisce il meglio della tradizione spirituale della Chiesa e gli ultimi progressi del mondo tecnologico".

Il rosario elettronico bluetooth resistente all'acqua costa oltre $ 100 ed è disponibile sia su Amazon che sul sito web del Vaticano ed è composto da 10 grani di agata nera ed ematite e una croce di metallo argentato che rileva il movimento e memorizza i dati degli utenti.

Tradizionalmente, i grani sul rosario rappresentano diverse preghiere cattoliche in un gruppo di 10 "Ave Maria".