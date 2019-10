Consiglio Europeo dice no ad Albania e Macedonia del Nord. Conte: ‘Errore storico’

Fumata nera per l'avvio del processo di integrazione dell'Albania e della Macedonia del Nord nell'Unione europea. Pesa il veto della Francia e per Conte è "un errore storico".

Giuseppe Conte lo considera “Un errore storico” il nulla di fatto sull’allargamento dell’Unione europea all’Albania e alla Macedonia del Nord. Il Consiglio europeo non trova un accordo unanime e così la decisione viene ancora una volta rimandata.

Conte non nasconde il suo disappunto, lui che è da poco rientrato dalla visita ufficiale proprio in Albania:

“non era necessario aprire, sarebbe bastato avviare la procedura. È stato un errore storico. Sono molto vicino all’Albania e alla Macedonia del Nord”.

Ma il presidente del Consiglio non è l’unico leader politico europeo contrariato da questa decisione. Ancora più dura la cancelliera austriaca Brigitte Bierlein, che ha definito la decisione “deplorevole”. La cancelliera austriaca ha avuto successivamente un colloquio con i due primi ministri, a cui ha manifestato tutta la sua delusione per come sono andate le cose, ed ha anche riferito che i due leader erano “molto delusi”.

Il premier belga spiega cosa è accaduto

C’è stata una “discussione sostanziale” e molto intensa nel dibattito in Consiglio europeo, ma “in questa fase non c’è unanimità” sull’ingresso di Albania e Macedonia del Nord nell’Unione europea. Questo quanto ha spiegato il primo ministro belga Charles Michel, prossimo presidente del Consiglio europeo.

La Francia dietro la bocciatura

Dietro la bocciatura c’è la Francia, che già martedì aveva chiesto una riforma del processo di allargamento dell’Unione europea, prima di procedere all’apertura di negoziati con altri stati candidati. Il Governo francese aveva avanzato tale proposta per voce della ministra degli Affari Europei Amelie de Montchalin.

Ovviamente ha pesato la bocciatura di Silvie Goulard come commissaria europea, una bocciatura che aveva irrigidito Macron tanto da far presagire “rappresaglie”, che a quanto pare si stanno ora manifestando.

L’integrazione nell’Unione europea dei Balcani

Ma il mancato avvio del processo di integrazione dell’Albania e della Macedonia del Nord nell’Unione Europea, ha risvolti socio politici molto profondi. Ed è per questo che Conte lo ha definito un errore storico e la cancelliera austriaca deplorevole.

L’integrazione di questi come di altri Paesi dell’area balcanica ex-Jugoslavia (vedasi la Slovenia), è partito come un processo di risanamento delle ferite causate dalla guerra nei Balcani degli anni ‘90. Ora il rischio è che altre forze interne possano interporsi e allontanare i tempi del processo di riunificazione e di pacificazione dell’area.

Qui la domanda di fondo che in molti si porranno ora è:

“Se l’Europa non è in grado di avere un progetto politico su un’area che è parte importante della sua storia, come può agire su altri fronti, dalla Siria alla Libia?”