Ministro interno francese: evitato attentato ispirato a 11 settembre

Il sospettato "ispirato" dagli attacchi dell'11 settembre e che ha pianificato di dirottare un aereo, è stato arrestato il mese scorso, ha detto il ministro giovedì.

Secondo Castaner, è il sessantesimo attentato terroristico sventato in Francia dal 2013.

Secondo fonti della polizia, il sospettato era un francese di 30 anni che viveva nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine.

Quando al Ministro è stato chiesto il sospettato voleva dirottare un aereo, ha detto: "Era il suo progetto. Si stava organizzando in quel modo. Questo individuo è stato arrestato dalla polizia”, ha detto, senza ulteriori dettagli.

Secondo le nostre informazioni, quest'uomo, che ha espresso oralmente il suo desiderio di commettere un nuovo 11 settembre, è stato arrestato dagli investigatori della direzione generale della Sicurezza interna (DGSI) nell'Hauts-de-Seine prima di essere messo sotto interrogatorio e successivamente incarcerato il 26 settembre per "cospirazione criminale terroristica criminale”. Di fronte alla difficoltà di attuare un piano per un attacco che coinvolge il dirottamento di un aereo, stava cercando armi per rendere più facile l'azione, secondo una fonte che ha familiarità con la questione.

L’attentato dell’11 settembre 2001

Nel 2001, i terroristi di al-Qaeda hanno dirottato quattro aerei passeggeri, facendo schiantare due di loro nel World Trade Center di New York e un altro nel Pentagono. Il quarto jet è caduto in un campo in Pennsylvania dopo essere stato inizialmente diretto verso Washington. Circa 3000 persone di 90 paesi hanno perso la vita negli attacchi terroristici.