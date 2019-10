Lo zoo di Parigi presenta il “blob” un organismo senza cervello con 720 sessi

Lo zoo di Parigi ha messo in mostra un nuovo misterioso organismo mercoledì, soprannominato il "blob", un piccolo essere unicellulare giallastro che sembra un fungo ma si comporta come un animale.

Questa nuova mostra del Parco zoologico di Parigi, che sarà esposta al pubblico sabato, non ha bocca, né stomaco, né occhi, eppure è in grado di rilevare il cibo e digerirlo.

Il blob ha anche quasi 720 sessi, può muoversi senza gambe o ali e guarisce se stesso in due minuti se tagliato a metà.

"Il blob è un essere vivente che appartiene a uno dei misteri della natura", ha dichiarato Bruno David, direttore del Museo di Storia Naturale di Parigi, di cui fa parte il Parco Zoologico.

"Ci sorprende perché non ha cervello ma è in grado di imparare (...) e se unisci due blob, uno trasmetterà all’altro le sue conoscenze e viceversa", ha aggiunto David.

Il blob prende il nome da un film horror fantascientifico del 1958, interpretato da un giovane Steve McQueen, in cui una forma di vita aliena - The Blob - consuma tutto sul suo cammino in una piccola città della Pennsylvania.

"Sappiamo per certo che non è una pianta, ma non sappiamo se è un animale o un fungo", ha detto David.

"Si comporta in modo molto sorprendente per qualcosa che sembra un fungo (...) ha il comportamento di un animale, è in grado di imparare."