Nato nel 1896, Swami Sivananda, è l’uomo più longevo al mondo

Niente sesso, niente cibi piccanti ma tanto, tanto yoga. Questa la ricetta per una lunga vita dell’uomo che si è presentato all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi con data di nascita sul passaporto che ha l’asciato allibiti gli agenti doganali.

Monaco indiano, di umili origini, secondo la foto che lo ritrae con il suo passaporto Swami Sivananda sarebbe nato l’8 agosto del 1896 e quindi a oggi avrebbe 123 anni due mesi e nove giorni. Tanto basterebbe per decretarlo l’uomo più longevo al mondo, battendo il precedente record di Jeanne Louise Calment con 122 anni e 164 giorni, deceduta nel 1997.

Ma gli ispettori doganali di Abu Dhabi, non sono tanto convinti sull’autenticità della data di nascita. Sivananda era in viaggio da Kolkata (India) e diretto verso Londra (Uk), ed ha fatto scalo tecnico negli Emirati Arabi Uniti.

Ad ogni modo, le foto hanno fatto il giro del mondo e ora tutti si domandano quale sia il suo segreto per la longevità.

Qual è il segreto della longevità di Swami Sivananda?

Nato da una famiglia di umili origini, ha perso i genitori all’età di 6 anni ed è stato affidato a un convento di monaci. Quindi sin da bambino è stato educato secondo una disciplina semplice monastica e religiosa, fatta di molte privazioni.

“Seguo una vita semplice e disciplinata”, dice intervistato dal Telegraph.

“Mangio cose molto semplici, solo cibi bolliti senza olio o spezie, riso e daal bollito”. Ma ciò che potrebbe sorprendere molto un nutrizionista occidentale è la sua riflessione sul latte e la frutta: “evito di prendere latte o frutta perché penso che questi siano cibi di lusso. Nella mia infanzia ho dormito molti giorni a stomaco vuoto”.

Chi è Swami Sivananda

Swami Sivananda è nato l’8 agosto 1896 a Behala, in India e vive a Kolkata. Nato di umili origini, i genitori sono morti quando aveva sei anni. Da allora è stato allevato in monastero da una guida spirituale.

Tuttavia sulla data di nascita ci sarebbero dei dubbi dovuti al fatto che in alcuni contesti non sempre le persone venivano registrate presso un registro pubblico alla nascita. La data di nascita veniva tramandata oralmente dai genitori ai figli, e in questo caso Swami Sivananda afferma di averli persi in tenera età.

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, poi, le autorità indiane avrebbero apposto sul passaporto la data di nascita comunicata loro dal registro delle nascite del monastero dove Sivananda è vissuto sin da bambino.