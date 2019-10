"Non fare lo scemo!": pubblicata lettera di Trump a Erdogan

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in una lettera al presidente turco Tayyip Erdogan, il giorno in cui è iniziata l'operazione turca in Siria, che il generale curdo Mazlum Abdi avrebbe confermato la sua disponibilità a fare concessioni ad Ankara e ad avviare negoziati.

Secondo la CNN il 9 ottobre, il giorno dell’inizio dell’operazione turca Fonte di Pace in Siria, Donald Trump ha inviato una lettera personale a Recep Tayyip Erdogan nella quale sostiene che il generale dei curdi Mazlum Abdi avrebbe affermato di essere disponibile a fare concessioni ad Ankara e chiede a Erdogan di non fare lo scemo.

Il leader americano ha detto a Erdogan che "ha lavorato duramente" per risolvere "alcuni dei suoi problemi". E di "non deludere tutto il mondo. Può ottenere un ottimo accordo. Il generale Mazlum è pronto a negoziare con lei ed è pronto a fare concessioni che non ha mai fatto prima. Allego in modo confidenziale una copia della sua lettera a me inviata, l'ho appena ricevuta" dichiara Trump nella lettera.

Alla fine della lettera Donald Trump ha esortato Recep Erdogan a "non fare il duro" (Don't be a tough guy) e "non fare lo scemo" (Don't be a fool!).

Un corrispondente della CNN ha affermato che la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha verificato l'autenticità della lettera.

Il presidente turco Tayyip Erdogan il 9 ottobre ha annunciato l'avvio dell'Operazione Fonte di Pace nel nord della Siria contro il Partito Curdo dei Lavoratori e lo Stato Islamico. Lo stesso giorno l'aviazione turca ha attaccato la città di Ras al-Ayn e un certo numero di altre città siriane al confine tra i due paesi. Successivamente è stato annunciato l'inizio della parte terrestre dell'operazione.