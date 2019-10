Cuccioli di Golden Retriever lasciano i giocattoli per darsi un bacio

Sembra che questi due piccoli e teneri cuccioli abbiano trovato un passatempo più interessante, ma non possiamo biasimarli perché sono così adorabili!

Un cucciolo di Golden Retriever è impegnato a giocare con una palla mentre il suo amichetto fa lo stesso con un elefante giocattolo per unirsi a lui nel gioco, ma ops!

All'improvviso i cani iniziano a scambiarsi effusioni e a giocare insieme. Non sappiamo come finisce questa storia d'amore, ma sicuramente non lascerà nessuno indifferente.

Mentre questi cuccioli di Golden Retriever non hanno mai sentito parlare di diete e sport estremi, ma potrebbero essere aver inventato inconsciamente una nuova tendenza alimentare mentre mangiano facendo un girotondo infinito.