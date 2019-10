Erdogan può arrivare in Russia entro fine ottobre - Cremlino

La visita del presidente turco Erdogan in Russia "può effettuarsi entro fine ottobre", ha comunicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La sera del 15 ottobre il presidente russo Vladimir Putin e il suo collega turco Recep Erdogan si sono sentiti per telefono per discutere della situazione in Siria. Hanno tra l'altro messo in rilievo la necessità di evitare conflitti tra le forze armate turche e il governo siriano. Alla fine della telefonata Putin ha invitato Erdogan a visitare la Russia".

Mercoledì scorso Ankara ha dato il via all'operazione "Fonte di Pace" nella parte nordorientale della Siria al fine di creare una safe-zone propedeutica al rientro dei rifugiati siriani nel loro Paese.

Il governo turco ha reso noto che nelle operazioni sono stati eliminati circa 550 "terroristi, mentre diversi Paesi ed organizzazioni hanno fatto un appello alla Turchia per cessare le operazioni militari che secondo alcune stime dell'ONU potrebbero causare una catastrofe umanitaria, con circa 400 mila sfollati previsti dalle Nazioni Unite.