L'UNHCR chiede più sforzi all’Europa per i bambini migranti

“Gli Stati europei devono intensificare gli sforzi per proteggere i bambini rifugiati e migranti che hanno vissuto non solo viaggi difficili e pericolosi, ma continuano ad affrontare rischi e difficoltà una volta in Europa, tra cui alloggi non sicuri, essere registrati in modo errato come adulti e mancanza di cure adeguate” così scrive L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel sito ufficiale.

L'ultimo rapporto dell'UNHCR sui viaggi disperati (Desperate Journeys), pubblicato ieri, lunedì 14 ottobre, rivela che da gennaio a settembre 2019, circa 80.800 persone sono arrivate in Europa attraverso le rotte del Mediterraneo, in calo rispetto ai 102.700 nello stesso periodo del 2018. Tra questi, oltre un quarto erano bambini e molti viaggiavano senza genitori.

"Questi bambini possono essere fuggiti da conflitti, aver perso membri della famiglia, essere rimasti lontani da casa per mesi, persino anni, aver subito abusi duraturi durante i loro viaggi, ma spesso le loro sofferenze non si fermano al confine", ha detto Pascale Moreau, direttore dell'UNHCR Ufficio europeo. "In tutta Europa, i bambini non accompagnati, in particolare, sono spesso ospitati in grandi centri con una supervisione minima, esponendoli a ulteriori abusi, violenza e disagio psicologico e aumentando il rischio che possano proseguire o addirittura scomparire".

Quest'anno è stata la Grecia ad aver ricevuto la maggior parte degli arrivi in ​​tutta la regione del Mediterraneo - più di Spagna, Italia, Malta e Cipro messe insieme secondo l’analisi del rapporto. Finora, oltre 12.900 bambini sono arrivati ​​in Grecia via mare, compresi quasi 2.100 bambini non accompagnati o separati, molti dei quali provenienti da Afghanistan, Siria e altri Paesi caratterizzati da conflitti e violenze. Le condizioni nei centri di accoglienza sovraffollati e non sanitari delle isole greche dell'Egeo sarebbero estremamente preoccupanti secondo l’ UNHCR.

Le autorità greche hanno annunciato misure per alleviare il sovraffollamento e vi sono esempi positivi di modelli di buone pratiche in atto, tra cui l'affido basato sulla comunità. Tuttavia, alla fine di settembre, la maggior parte dei bambini non accompagnati in Grecia si trovava ancora in alloggi non idonei. Date le condizioni estremamente rischiose che affrontano, l'UNHCR fa appello agli Stati europei affinché aprano i luoghi per la loro ricollocazione come gesto di solidarietà e accelerino i trasferimenti per i bambini ammessi agli affidamenti familiari.

Sebbene in Europa siano stati compiuti molti passi positivi verso il miglioramento della protezione, ammette il rapporto, sarebbe tuttavia necessario fare di più per affrontare alcune delle sfide che i bambini continuano ad affrontare, avverte l’ UNHCR che invita gli Stati europei a porre fine urgentemente all'uso della detenzione per immigrazione per bambini e a nominare tutori qualificati o assistenti sociali di modo che i minori migranti possano ricevere un'istruzione. In tutta Europa, i bambini possono anche avere difficoltà a essere riconosciuti come bambini e il rapporto chiede che vengano utilizzati metodi olistici e multidisciplinari per valutare l'età di un bambino.

Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite, adottando le misure delineate nella presente relazione, gli Stati saranno in grado di aumentare la protezione offerta ai bambini in movimento e saranno meglio attrezzati per determinare come possano essere meglio perseguiti i loro interessi, che possono includere anche soluzioni al di fuori dell'Europa.

Leggendo tra le righe del report Desperate Journeys dell’anno scorso, si nota che gli arrivi del 2018 nel nostro Paese sono stati dell’80% inferiori rispetti a quelli del 2017, che la maggior parte dei migranti in quell’anno proveniva da Tunisia, seguiti da Eritrea, Iraq, Sudan e Pakistan e che erano composti da un 18% di bambini, 10% di donne e ben 72% di maschi adulti.