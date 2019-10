Russia: perquisizioni in 30 regioni per riciclaggio di denaro contro Fondo anticorruzione di Navalny

Il Comitato Investigativo della Russia sta conducendo perquisizioni in 30 regioni presso le sedie del Fondo anticorruzione (FBK), fondato dal blogger Alexey Navalny, con accuse per riciclaggio di denaro. Lo ha riferito la rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo della Federazione Russa Svetlana Petrenko.

"Oggi, nell'ambito di un'indagine preliminare, verranno condotte perquisizioni su 30 soggetti presso la sede dell'organizzazione stessa, nonché presso il luogo di residenza di un numero di dipendenti delle filiali regionali di FBK. Vengono recuperati oggetti e documenti relativi all'indagine", ha dichiarato Petrenko.

Secondo lei, un certo numero di ufficiali del Fondo anticorruzione sono stati convocati dagli investigatori per un interrogatorio.

Le accuse contro il Fondo anticorruzione

Ad agosto, è stato riferito che il Comitato Investigativo della Federazione Russa aveva avviato un processo penale per riciclaggio di un miliardo di rubli nei confronti del Fondo anticorruzione. Il ministero ha affermato che nel 2016-2018, i dipendenti di FBK e altre "persone legate" al fondo hanno ricevuto "da terzi" denaro in rubli e altre valute, che "sono stati ovviamente acquisiti per via di mezzi criminali".

Secondo gli investigatori il denaro è stato depositato tramite gli sportelli automatici in conti presso diverse banche e quindi trasferito al Fondo. Il comitato investigativo sta investigando per scoprire da dove provengono i fondi trasferiti.