Troppo lontani! L'uomo non andrà mai su altri pianeti, parola del Nobel Michel Mayor

Gli umani non emigreranno mai su un pianeta al di fuori del sistema solare terrestre perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivarci, ha dichiarato il premio Nobel svizzero Michel Mayor mercoledì.

Mayor e il suo collega Didier Queloz hanno ricevuto martedì il premio Nobel per la fisica per le loro tecniche di perfezionamento della ricerca per rilevare i cosiddetti esopianeti.

"Se stiamo parlando di esopianeti, le cose dovrebbero essere chiare: non emigreremo lì", ha detto Mayor a margine di una conferenza quando gli è stato chiesto della possibilità che gli umani si sarebbero mai trasferiti su altri pianeti.

"Questi pianeti sono molto, troppo lontani. Anche in un caso molto ottimista di un pianeta vivibile non troppo lontano, diciamo poche decine di anni luce, che non è molto, è come se fosse nel vicinato, il tempo per raggiungerlo sarebbe notevole ", ha aggiunto.

"Stiamo parlando di centinaia di milioni di giorni usando i mezzi che abbiamo a disposizione oggi. Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, è molto bello e ancora assolutamente vivibile."

Il settantasettenne ha affermato di aver sentito il bisogno di "smentire tutte le affermazioni che dicono SI, andremo su un pianeta abitabile se un giorno la vita non sarà più possibile sulla Terra'".

"È completamente folle", ha aggiunto.

Utilizzando strumenti su misura nel loro osservatorio nel sud della Francia, Mayor e Queloz nell'ottobre 1995 hanno scoperto ciò che in precedenza era esistito solo nel regno della fantascienza, un pianeta al di fuori del sistema solare terrestre.

Mayor era professore all'Università di Ginevra e Queloz era il suo studente di dottorato quando fecero la scoperta che rivoluzionò l’astronomia. Da allora sono stati trovati oltre 4.000 esopianeti nella nostra galassia.

"Era una domanda molto antica che è stata discussa dai filosofi: ci sono altri mondi nell'universo?", Ha detto Mayor.

"Cerchiamo pianeti che siano i più vicini (a noi), che potrebbero assomigliare alla Terra. Insieme al mio collega abbiamo iniziato questa ricerca di pianeti, dimostrando che era possibile studiarli".

Mayor ha detto che spetta alla "prossima generazione" rispondere alla domanda se ci sia vita su altri pianeti.

"Non lo sappiamo! L'unico modo per farlo è sviluppare tecniche che ci permettano di rilevare la vita a distanza", ha detto.

L'astrofisico svizzero Michel Mayor, insieme al suo collega Didier Queloz ha ricevuto il premio Nobel per la scoperta del primo esopianeta (51 Pegasus b), che ruotava attorno a una stella simile al sole.