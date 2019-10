Messico, 14 poliziotti uccisi da uomini armati

Il Segretariato per la sicurezza e la protezione civile messicano ha dichiarato oggi tramite un post su Twitter che 14 agenti di polizia sono stati uccisi dopo un attacco ad Aguililla, nello stato Michoacan, aggiungendo che sta impegnando tutte le sue risorse per trovare gli autori dell'attacco.

"Stiamo comunicando con il governo e forniamo ad esso tutte le nostre risorse umane e tecnologiche per trovare gli aggressori e consegnarli alla giustizia", afferma la dichiarazione del Segretariato per la sicurezza e la protezione civile.

La #SSPC condena el ataque en el que murieron 14 agentes policiacos en Aguililla, Michoacán. Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia.

Il governatore del Michoacan Silvano Aureoles Conejo ha riferito che "non ci sarà impunità" per questa aggressione, in cui sono stati uccisi agenti di polizia di Stato. Tuttavia, il governatore ha rifiutato di precisare il bilancio delle vittime "fino a quando la procura generale non fornisca le informazioni a riguardo".

Emboscan a policías en #Michoacán





La mañana de este #lunes se registró un enfrentamiento contra presuntos integrantes del #CJNG en el poblado El Aguaje, en Aguililla; diversos medios reportan que al menos 14 elementos de la Policía michoacana perdieron la vida.



📹 #RRSS pic.twitter.com/1iEKOOVGCT — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) October 14, 2019

​Il giornalista televisivo Claudio Huerta su twitter ha pubblicato alcune immagini dal luogo dell'aggressione, confermando il bilancio di 14 poliziotti uccisi.

#ÚltimaHora



Fuentes me confirman que al menos 14 policías estatales de Michoacán murieron en emboscadas del CJNG, en Aguililla.



Sigue el recorrido para hacer el conteo de víctimas.

