Operazione turca in Siria, posizione della Russia rimane invariata - Cremlino

La posizione della Federazione Russa sull'operazione della Turchia in Siria rimane invariata, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Avete letto comunicazioni sui contatti e sugli accordi concreti che sono stati fatti. Non ho niente da aggiungere, non ci sono novità nell'approccio della Russia a questo tema", ha detto Peskov ai giornalisti.

Il portavoce del Cremlino ha poi voluto sottolineare come la Russia abbia sin dall'inizio espresso di essere categoricamente contraria ad azioni capaci di destabilizzare la situazione geopolitica in Siria.

"Sapete che all'inizio di questa operazione la Russia ha messo in luce a tutti i livelli la categorica indesiderabilità di qualunque tipo di azione capace di impedire e rallentare il processo di regolazione della situazione in Siria e di provocare tensione in questo Paese. Lo ripeto ancora una volta: tale posizione non è assolutamente cambiata, è logica ben nota", ha poi aggiunto il rappresentante del Cremlino, rispondendo ad una domanda su un possibile rischio di conflitto turco-siriano.

Le rassicurazioni di Erdogan

Recentemente il presidente turco Erdogan ha fatto sapere che non sussiste "nessun problema" nelle relazioni tra Mosca e Ankara che sia legato alla situazione in Siria.

Il capo dello stato turco ha speigato che con Putin i canali di comunicazione sono costantemente aperti e che ogni questione verrà discussa come è stato sempre fatto.

L'intervento della Siria nel conflitto

Ieri sera è stato riferito che il governo della Siria ha disposto l'invio di soldati nella zona settentrionale del Paese, il cui ruolo sarà quello di far fronte a questa "aggressione" da parte della Turchia.

Operazione "Fonte di Pace"

Mercoledì scorso Ankara ha dato il via all'operazione "Fonte di Pace nella parte nordorientale della Siria al fine di creare una safe-zone propedeutica al rientro dei rifugiati siriani nel loro Paese.

Il governo turco ha reso noto che nelle operazioni sono stati eliminati circa 550 "terroristi, mentre diversi Paesi ed organizzazioni hanno fatto un appello alla Turchia per cessare le operazioni militari che secondo alcune stime dell'ONU potrebbero causare una catastrofe umanitaria, con circa 400 mila sfollati previsti dalle Nazioni Unite.