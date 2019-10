Deputato americano si congratula con la marina USA postando l’incrociatore russo

Il rappresentante della Camera degli Stati Uniti Brian Mast, si è congratulato per il 244° anniversario della Marina degli Stati Uniti commettendo una gaffe memorabile.

Ieri, domenica 13 ottobre, il deputato e veterano della guerra in Afganistan, Brian Mast si è voluto conglatulare su Twitter con la marina statunitense per il 244° anniversario di questa pubblicando una foto dell'incrociatore russo a propulsione nucleare Pietro il Grande.

Nella foto non si riesce a leggere il nome della nave e la silouette potrebbe forse anche trarre in inganno ma a poppa si intrevede la bandiera e il giornalista e politico Dave Brown non si è lasciato sfuggire l’occasione di rimarcare l’errore.

"Questo è l'incrociatore russo Peter il Grande", ha scritto Brown anch’egli su Twitter allegando screenshot dell’errore di Mast. Successivamente, il deputato ha corretto il post, sostituendo l'illustrazione con la clip promozionale ufficiale della Marina degli Stati Uniti ma lo screenshot di Brown è rimasto.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

​La Pyotr Veliky (Pietro il Grande) è la più grande nave da guerra a propulsione nucleare del mondo, (portaerei escluse) equipaggiata con missili antinave Granit e di difesa Fort (versione navale dell’S-300). Attualmente è in ulteriore implemento e si prevede che inizierà una nuova fase di pattugliamento equipaggiata anche con missili ipersonici Tsirkon entro il 2022. Il pesantissimo armamento delle navi classe Kirov, come la Pietro il Grande, comprende anche venti missili antinave corazzati SS-N-19 Shipwreck dalla gittata di 700 km.