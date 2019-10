Uffa, che noia! Simpatico Golden Retriever fa di tutto per... acchiapparsi la coda - Video

Bogey, un tenerissimo esemplare di Golden Retriever, è diventato famoso per un video in cui cerca in tutti i modi di acchiapparsi la coda.

A volte la noia può davvero fare brutti scherzi. Ed è proprio quello che è successo a Bogey, il Golden Retriever protagonista di un video, diventato virale su Instagram.

Il povero animale, evidentemente sconfortato per la penuria di cose da fare in casa, o forse perché il padrone in quel momento non aveva tempo di occuparsi di lui, decide di passare il tempo mordendosi la coda, in attesa di tempi migliori.

Il risultato è decisamente esilarante con il povero cane che non sembra ben capire perché quella 'cosa' continui a muoversi senza lasciarsi acchiappare.