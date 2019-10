"Abbiamo trovato prove di vita su Marte negli anni 70", a dirlo è un ex-ricercatore NASA

La ricerca di vita aliena sul Pianeta Rosso è stata a lungo una priorità per varie missioni spaziali, ma anche se finora non ci sono stati passi avanti, di fatto un ingegnere e scienziato americano insiste nell'idea che ci siano prove che indicano il contrario.

Nell'articolo pubblicato dal Scientific American l'ex ingegnere della NASA Gilbert V. Levin ha affermato che, durante una coppia di missioni della NASA nel 1976, Viking Landers 1 e 2 aveva raccolto diversi campioni dal suolo marziano che sono stati poi testati per cercare segni di biossido di carbonio o di respirazione microbica attraverso un esperimento di rilevamento della vita con etichetta Release (LR) a cui ha partecipato lo stesso Levin.

Il test utilizzato per dimostrare che i microrganismi erano presenti nel suolo del pianeta ha inizialmente rivelato quattro risultati positivi supportati da cinque vari controlli duplicati da entrambi i Lander che sul pianeta erano situati a più di 6.000 km l'uno dall'altro. Tuttavia, un ulteriore esperimento di analisi molecolare Viking volto a cercare microrganismi specifici non è riuscito a individuare la materia organica nel suolo del pianeta, suggerendo che i risultati di LR avevano trovato un'imitazione della vita, piuttosto che la vita organica stessa.

Levin ha trovato deludente che nessuna delle successive missioni della NASA su Marte trasportasse strumenti che potrebbero potenzialmente rilevare presenza di vita sul pianeta e confermare le precedenti scoperte. "Inspiegabilmente, nel corso dei 43 anni trascorsi da Viking, nessuno dei successivi Mars Landers della NASA ha portato uno strumento di rilevamento della vita per seguire questi emozionanti risultati. Invece l'agenzia ha lanciato una serie di missioni su Marte per determinare se ci fosse mai stato un habitat adatto alla vita e, in caso affermativo, per portare campioni Sulla Terra per un'esame biologico", ha scritto Levin nell'articolo.

Gilbert V. Levin rimane uno dei consulenti scientifici del Comitato Internazionale contro il ritorno dei campioni da Marte, avvertendo che i campioni di suolo e rocce provenienti da Marte potrebbero contenere possibili virus patogeni e insiste che lo studio della vita aliena su Marte dovrebbe essere effettuato con l'uso di strumenti di rilevamento direttamente sul pianeta.