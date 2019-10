Guerra in Siria, forze armate turche annunciano la presa di Suluk, vicino Raqqa

Le forze armate turche hanno reso noto di aver preso sotto il loro controllo larga parte della città di Suluk, nella Siria settentrionale, non lontano da Raqqa.

L'esercito turco, per il quinto giorno consecutivo, continua la propria offensiva, denominata operazione Fonte di Pace, nella parte nordorientale della Siria, appoggiata dai reparti dell'Esercito siriano libero.

Questa mattina fonti interne al governo turco hanno reso nota la conquista di larga parte della città di Suluk, situata nel nord della Siria.

Ieri le truppe turche hanno occupato un altro centro nevralgico nella zona ad Est del fiume Eufrate, Ras al-Ayn, che è stata conquistata dopo giorni di bombardamenti e di duri scontri con le milizie curde del YPG.

L'embargo militare dei Paesi UE contro Ankara

Negli ultimi due giorni diversi Paesi membri dell'UE hanno annunciato l'embargo sugli armamenti verso la Turchia, con Paesi Bassi, Norvegia, Germania e, da ultimo, Francia che hanno comunicato la loro intenzione di non voler rilasciare ulteriori licenze di esportazione come atto di condanna dell'operazione Fonte di Pace.

Le possibili sanzioni USA

Gli Stati Uniti, come annunciato dal presidente Trump, stanno valutando se introdurre o meno delle sanzioni contro la Turchia, nel caso in cui il governo turco non sospenda immediatamente le operazioni militari nella zona.

Il governo di Ankara ha riferito di non temere un eventuale isolamento economico e politico da parte dei Paesi occidentali, promettendo anche vendetta in caso di misure economiche.