Paracadutista resta appeso a un lampione durante la Parata per la festa nazionale spagnola – Video

All’inizio della parata militare in occasione della Festa nazionale spagnola uno dei paracadutisti è rimasto appeso ad un lampione durante l’atterraggio. Alla parata nel centro della capitale della Spagna era presente il re Filippo VI, che occupa anche la carica di comandante dell’esercito del Paese.

Dopo le note dell'inno della Spagna, l'inizio della festa è stato dato dal lancio di due paracadutisti. Uno dei militari, ai cui piedi era attaccata una grande bandiera del Regno, durante l'atterraggio è letteralmente rimasto impigliato ad un lampione, rimanendo sospeso. Pochi minuti dopo l’uomo è riuscito a scendere.

Il pubblico ha sostenuto con applausi il paracadutista, al cui attivo fino ad ora c'erano già circa 600 lanci. Dopo la parata il re Filippo VI ha incontrato il militare per chiedergli come stava. L'uomo non è rimasto ferito.

DIRECTO | Uno de los dos paracaidistas del Ejército ha chocado contra una farola al intentar tomar tierra ante el palco de autoridades https://t.co/6jKq8YGY43 pic.twitter.com/FxPd1ezoJG — EL PAÍS (@el_pais) October 12, 2019

La Festa nazionale spagnola si celebra il 12 ottobre e ricorda la data della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo.