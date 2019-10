Attacco nel centro commerciale a Manchester: si sospetta l'ipotesi di un attentato

"Inizialmente l’uomo è stato arrestato per aver inflitto gravi danni fisici a diverse persone”, ha dichiarato il capo del dipartimento di polizia di Manchester Russ Jackson. In seguito, come riferito da Jackson, l’accusa è stata cambiata ed ora l’aggressore risulta detenuto per aver commesso, preparato e realizzato un atto criminale con movente terroristico.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, Jackson ha affermato che l'uomo ha attaccato delle persone intorno a lui mentre gli ufficiali armati correvano sulla scena. L’uomo è stato fermato dagli agenti di polizia che hanno ricorso ad aiuto di un taser.

“Non sappiamo la motivazione di questo terribile attacco. Sembra che sia un attacco casuale, è certamente brutale ed estremamente spaventoso per chiunque abbia assistito”, ha aggiunto il capo del dipartimento di polizia di Manchester.

Il centro commerciale Arndale è stato evacuato questa mattina dopo un accoltellamento di massa. Un uomo di circa 40 anni è entrato in edificio del centro commerciale, ha tirato fuori un grosso coltello, con il quale ha iniziato ad attaccare le persone. Due agenti di polizia disarmati sulla scena sono riusciti a distogliere l'attenzione dell'aggressore e chiamare i colleghi che hanno arrestato l'uomo diversi minuti dopo l'inizio dell'attacco.

L’uomo sospetto è stato immediatamente arrastato. Il reparto antiterrorismo della polizia sta studiando le abitudini dell'arrestato: al momenti si sa che ha circa 40 anni ed è di nazionalita britannica, residente nella zona di Manchester.