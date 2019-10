Attacco di mortaio dai curdi, 2 civili turchi uccisi a Suruc

Due morti tra la popolazione civile sono stati registrati dopo che una casa è stata colpita da un proiettile di mortaio nella città di Suruc, situata vicino al confine con la Siria e alla città siriana Kobane, controllata dall’Unità di protezione popolare curda (Ypg). Lo riferisce oggi l’agenzia turca Anadolu. Altre due persone sono rimaste ferite. L’agenzia riporta che altri tre proiettili sono caduti su un territorio disabitato del distretto.

Kobane è stata luogo di una grande battaglia durata mesi tra 2017 e 2018 in cui le forze curde hanno combattuto contro lo Stato islamico per riprendere possesso della città.

Secondo quanto riportato da Anadolu, il Ministro della difesa Hulusi Akar ha dichiarato che 342 "terroristi" curdi sono stati finora uccisi nell'operazione. "L'operazione sta andando come previsto", ha detto il Ministro Akar, "Siamo estremamente attenti a non danneggiare i civili."

I media turchi hanno riferito in precedenza che due giornalisti sono stati feriti da un incendio militante curdo in un'altra città di confine di Nusaybin, nella provincia di Mardin. Le forze curde hanno sbarrato le città di confine turche per tutto il giovedì, uccidendo cinque civili.

Azione militare della Turchia per creare una zona di sicurezza

Mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l'inizio dell'operazione Fonte di Pace nel nord-est della Siria.

Il presidente turco Erdogan ha più volte sottolineato la necessità di stabilire al più presto una "safe-zone" di circa 30-40 km a est del fiume Eufrate, che rimanga sotto il controllo turco e americano, con l'esclusione totale delle milizie curde.

L’intenzione dell’esercito turco è quello di liberare i territori di confine delle milizie curde (Ypg e Pkk), considerate da Ankara come terroristiche, al fine di creare una zona di sicurezza in cui sarà possibile anche ricollocare i rifugiati siriani. La Turchia in precedenza aveva riferito che ci sono circa quattro milioni di siriani in Turchia che il paese "non può sostenere all'infinito".

L'Europa condanna l'operazione

Dopo numerose condanne dell’operazione da parte di politici europei, il presidente turco Erdogan ha minacciato di rilasciare i migranti che potranno raggiungere l’Europa.

"L'Unione Europea non è mai stata sincera e ci ha ripetutamente ingannato. Se sostengono che questa operazione sia un'occupazione da parte nostra, apriremo le porte ai rifugiati", aveva affermato il presidente turco.

Dopo l'inizio dell'operazione il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato l'ambasciatore turco in Italia. L’operazione dell’esercito turco è stata condannata anche dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha definito l’azione militare come "riprovevole".