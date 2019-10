HiiDii Glassess, ecco gli occhiali intelligenti che sostituiranno il mouse

Gli HiiDii Glasses, in sviluppo presso GWD Bio Intelligence, potrebbero rappresentare la nuova frontiera del personal computer, con una montatura speciale all'interno della quale saranno inseriti dei chip speciali che permetteranno di controllare il cursore del mouse, senza però ricorrere a quest'ultimo.

Nella parte terminale della montatura, dunque in corrispondenza dell'orecchio destro, saranno montati degli accelerometri che saranno in grado di seguire il movimento della testa dell'utente, che dunque funzionerà come cursore; nella parte del nasello, invece, saranno installati dei rilevatori di dati che saranno adibiti al controllo dei movimenti della pelle nel momento dello sbattere delle palpebre.

Quest'ultimo movimento equivarrà sostanziamente ad un click effettuato con un mouse e fonti interne all'azienda precisano che il sistema sarà in grado di distinguere tra movimenti naturali e volontari e la nostra azione si rifletterà a schermo tramite un sistema di Bluetooth.

Di conseguenza, ad un doppio sbattere delle palpebre equivarrà un doppio click, mentre una chiusura rapida delle palpebre avrà una valenza uguale a quella del comando 'Hold', così da rendere possibile all'utente la selezione di uno o più oggetti presenti a schermo, oppure di avvicinarli per consentire una migliore visualizzazione.

Compatibilità garantita con Windows e Mac

Gli sviluppatori garantiscono che i nuovi occhiali HiiDii saranno perfetamente compatibili con tutti i modelli Windows e Mac, ma anche con tablet e smartphone Android.

Prestazioni, Kickstarter e prezzo di lancio

Secondo le informazioni preliminari, con un'ora di ricarica tramite cavo USB saremo in grado di utilizzare il gadget fino a 10 ore consecutive.

Attualmente il progetto è stato lanciato su Kickstarter, e i backer dell'iniziativa potranno assicurarsi un paio di HiiDii al prezzo di 69 dollari per paio.

Al momento del lancio, invece, il prezzo di vendita consigliato sarà pari a 189 dollari.

GWD Bio Intelligence su Youtube ha lanciato un video per pubblicizzare la sua campagna di Kickstarter all'interno del quale vengono spiegate le funzionalità del nuovo gadget.