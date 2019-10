Spagna, le spoglie di Francisco Franco verranno traslate entro il 25 ottobre

Il trasferimento dei resti del dittatore spagnolo Francisco Franco (1892-1975) dal complesso monumentale “Valle de los Caídos” (Valle dei Caduti) vicino a Madrid sarà completato entro il 25 ottobre. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il vice primo ministro ad interim Carmen Calvo.

Il premier spagnolo ad interim Carmen Calvo ha annunciato che la riesumazione dei resti del dittatore Francisco Franco che guidava il Paese dal 1939 al 1975 avrà luogo entro la data del 25 ottobre. Calvo ha anche dichiarato che la famiglia Franco sarà informata del riseppellimento dei resti dell’ex capo della Spagna 48 ore prima della procedura.

"Questo è il terzo e ultimo accordo (del Consiglio dei ministri, ndr) circa questa procedura", ha affermato il premier spagnolo ad interim nel corso di una conferenza stampa.

In precedenza la Corte Suprema di Spagna ha respinto l'appello della famiglia Franco riguardo alla riesumazione e lo ha autorizzato.

“Vogliamo che questo accada entro il 25 (ottobre, ndr), in modo che la situazione non coincida con la campagna elettorale”, ha spiegato.

Calvo ha anche assicurato che la procedura verrà eseguita con "il massimo rispetto per i resti e la famiglia" e i giornalisti non saranno invitati ad essa.

La riesumazione di Francisco Franco

La riesumazione di Franco è stata una delle prime decisioni del governo socialista di Pedro Sanchez che ha preso il potere nell’estate 2018. Nell'agosto dell'anno scorso il Consiglio dei ministri ha adottato con urgenza un decreto che modifica la Legge sulla Memoria Storica del 2007 per "riesumare i resti del dittatore Francisco Franco dal luogo in cui sono sepolte le vittime della guerra".

Valle de los Caídos

Tuttavia, la famiglia Franco si è opposta alla decisione. Come unica alternativa essa ha proposto la cripta della cattedrale dell'Almudena a Madrid, dove sono sepolte la figlia e il genero del dittatore. Le autorità hanno rifiutato questa opzione. Il governo decise di seppellire Franco nel cimitero di El Pardo, dove giace sua consorte.

Franco fu al timone della Spagna dal 1939 al 1975. Il complesso, in cui è sepolto il dittatore, iniziò a essere costruito nel 1940 per ordine dello stesso capo supremo come monumento alla memoria di tutti coloro che morirono nella guerra civile. La costruzione del complesso della “Valle de los Caídos” fu eseguita da prigionieri e fu completata nel 1958.