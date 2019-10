Muore Aleksey Leonov, il primo uomo a rimanere sospeso nello spazio aperto

Si è spento oggi a Mosca l'astronauta russo Aleksey Leonov. Aveva 86 anni. Lo comunicano i media russi.

Leonov era da tempo affetto da una malattia ed era ricoverato presso l'ospedale Burdenko, a Mosca.

La Russia renderà l'ultimo saluto all'astronauta il 15 ottobre prossimo, quando si terranno i funerali al Cimitero militare federale di Mosca.

Leonov, nato nella RSSF Russa, è stato il primo essere umano ad essersi reso protagonista di un'operazione extraveicolare in orbita, lasciando la sua capsula per rimanere sospeso liberamente nello spazio aperto.

La prima passeggiata spaziale della storia

Il 18 marzo 1965 l'Unione Sovietica lanciò in orbita la capsula Voschod 2, con equipaggio formato da Aleksey Leonov e da Pavel Beljaev nel ruolo di comandante.

Nell'orbita terrestre, Leonov fu il primo essere umano nella storia dell'esplorazione spaziale ad uscire da una navicella spaziale per rimanere liberamente sospeso nello spazio.

Leonov rimase collegato alla capsula spaziale mediante una corda di sicurezza lunga circa 4,5 metri e rimase per circa 12 minuti all'esterno della navicella.

La passeggiata rischiò tuttavia di terminare in tragedia, poiché a causa del vuoto assoluto presente nello spazio, la tuta spaziale Berkut, la prima creata appositamente per supportare un'attività extraveicolare, si gonfiò in una maniera tale, che Leonov per poco non riuscì più a passare attraverso lo stretto abbaino e portello per rientrare nell'abitacolo della capsula spaziale.

Lo scarico di pressione dall'interno della tuta spaziale fu la soluzione che fece riuscire la manovra e salvò la vita di Leonov.

In occasione dell'85 compleanno di Leonov, Sputnik aveva realizzato un video celebrativo con immagini e filmati originali d'archivio.