Il premier etiope Abiy Ahmed vince il Nobel per la Pace

Abiy Ahmed Ali, il premer etiope 43enne, vince il premio Nobel per la Pace 2019 per aver risolto il conflitto con l'Eritrea.

Il premio gli è stato assegnato "per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la limitrofa Eritrea", ha affermato il Comitato Nobel in un comunicato stampa.

Tra i favoriti per il Nobel per la Pace quest'anno c'erano l'attivista ambientalista Greta Thunberg, il leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire, e il premier etiope Abiy Ahmed.

La 16enne attivista ambientalista Greta Thunberg è diventata famosa all'agosto del 2018 quando ha organizzato un singolo picchetto di fronte al palazzo del parlamento a Stoccolma esortando il governo a rispettare i termini dell'accordo di Parigi sul clima.

Raoni Metuktire, leader indigeno brasiliano, è una delle figure emblematiche della lotta contro la deforestazione dell'Amazzonia, uno dei finalisti del Premio Sakharov 2019 per la libertà di coscienza del Parlamento europeo.

Il premier etiope Abiy Ahmed è il promotore dello storico accordo di pace con l'Eritrea.