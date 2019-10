Cina, esercito mette in mostra l'elicottero UFO

Un aeromobile dall'aspetto alquanto avvenieristico ha attirato l'attenzione dei visitatori del salone dell'elicottero di Tianjin, in Cina.

Le immagini dell'aeromobile, rinominato 'Supermega Squalo Bianco' dai giornalisti presenti in loco, hanno ben presto fatto il giro del mondo per la sua grande somiglianza con un disco volante.

Sebbene il progetto sia solo "in una fase embrionale", esso potrebbe rappresentare il futuro del settore, finendo per essere utilizzato come base da cui partire per la creazione di elicotteri da cargo e d'attacco di Russia e Stati Uniti d'America.

Nelle stesse ore hanno poi cominciato a circolare gli schemi del velivolo, mettendo in luce un'innovativo sistema di propulsione, con un rotore di forma circolare posizionato all'interno del telaio dell'elicottero.

Se il nuovo prototipo riuscisse davvero ad essere completato e a spiccare con successo il volo, si tratterebbe del primo modello funzionante di aerogiro con sollevamento da terra verticale.

Alcuni giornalisti hanno diffuso delle sequenze filmate del 'Supermega Squalo Bianco' esposto a Tianjin.

