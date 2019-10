Ridi che ti passa. Questo Golden Retriever si sta sbellicando dalle risate - Video

A volte, dopo una giornata difficile e stancante al lavoro, non c'è modo migliore per tirarsi su di corda che farsi una bella risata, magari in compagnia dei nostri migliori amici.

E riguardo a questo fatto, sembra non aver dubbi neanche il Golden Retriever divenuto protagonista di un video virale diffuso tramite Instagram.

L'animale, steso su quello che sembra essere un copriletto, guarda la telecamera con fare divertito e con un sorriso a trentadue denti stampato sul muso, mentre la sua padrona si lascia andare a delle tenere effusioni, ricoprendolo di baci.

Che anche i nostri amici a quattro zampe siano in grado di scoppiare a ridere?