Test estremo del fucile Kalashnikov AK-201 - Video

Gli esperti hanno verificato il funzionamento dell'arma in condizioni estreme, in particolare quando esposto a polvere e sporcizia. L'AK-201 è stato anche testato per la resistenza sparando a raffica con 12 caricatori di seguito. L'arma ha superato con successo i test.

Il fucile d'assalto Kalashnikov della serie "duecento" è stato sviluppato dal consorzio Izhmash circa dieci anni fa, ma il progetto fu congelato. Nel 2015 sono stati ripresi i lavori sulla serie "duecento".

Nel maggio dell'anno scorso, una mostra pubblica dei fucili d'assalto Kalashnikov di questa serie sotto gli indici AK-200, AK-201, AK-202, AK-203, AK-204 e AK-205 si è tenuta alla fiera delle tecnologie avanzate delle forze dell'ordine nella regione di Mosca.

Il fucile d'assalto Kalashnikov è stato adottato dall'URSS nel 1949. Ora l’AK e le sue varie modifiche sono le armi leggere più comuni e più diffuse al mondo.