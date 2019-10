Pakistan avverte India: Rafale o non Rafale, sappiamo come difenderci

Il ministero degli Esteri pakistano ha indirettamente risposto giovedì alla notizia rilanciata dai media Indiani, secondo cui l’aviazione indiana ha ora in dotazione il primo caccia Dassault Rafale. Il Pakistan, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri dr. Mohammad Faisal, ha fatto sapere che si difenderà contro qualsiasi attacco aereo che si dovesse verificare lungo la linea di confine.

L’India ha infatti commissionato al produttore francese Dassault Aviation un totale di 36 caccia da guerra Rafale. Il potenziamento della flotta aerea indiana ovviamente non piace al Pakistan, acerrimo rivale dell’India e chiede alla comunità internazionale di compiere passi significativi per evitare la corsa agli armamenti nel Sud dell’Asia.

La battaglia aerea di Nowshera

Il Pakistan ricorda anche cosa è accaduto durante la battaglia aerea del 27 febbraio scorso, quando un caccia indiano è stato abbattuto dall’aviazione pakistana durante un duello aereo nel settore Nowshera lungo il confine della Linea di Controllo (LoC), che separa come un cuscinetto le due nazioni avversarie nella regione contesa del Kashmir.

La battaglia aerea, comunque, non finì con un vincitore, perché prima di essere abbattuto il comandante indiano del MIG-21 aveva abbattuto un F-16 dell’aviazione pakistana.

L’ufficiale indiano, Abhinandan Varthaman, è stato catturato dalle forze pakistane e poi rilasciato al confine l’1 marzo successivo alla presenza di numerosi media internazionali.

Il Pakistan non partecipa alla corsa agli armamenti

“Il Pakistan non si abbandonerà ad alcuna corsa agli armamenti. L’attenzione dell’attuale governo si concentra sullo sviluppo umano, la salute e l’istruzione”,

così conclude il messaggio il portavoce del ministero degli esteri.

Il caccia Dassault Rafale

Il Dassault Rafale è un caccia francese in dotazione principalmente all’aeronautica militare francese e alla marina, ma esportato anche all’estero come in India.

Il Rafale è un caccia multiruolo sviluppato dalla Francia per sostituire i desueti Dassault Mirage, il suo impiego è prettamente legato alla difesa aerea, alle missioni di ricognizione, missioni di attacco di precisione, missioni nucleari.