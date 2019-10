Trump cita in un tweet le parole del conduttore di Radio Sputnik

"Non credo che ci sia dietro una sorta di informatore. Penso che sia solo una fonte anonima del personale del Partito Democratico nella Camera dei Rappresentanti. È offensivo per tutti i veri informatori. John Kiriakou", il tweet di Trump.

I Democratici hanno iniziato il processo di impeachment contro il presidente Trump il 24 settembre scorso al Congresso, con il sospetto rilevato da un informatore anonimo che l'inquilino della Casa Bianca stesse cercando per scopi politici personali di convincere la leadership ucraina per indagare su Hunter Biden, che lavorava per l'azienda energetica Burisma.

Il padre di Hunter, l'ex vicepresidente Joe Biden, candidato alla presidenza democratico per le elezioni del 2020, ha dichiarato pubblicamente di aver ottenuto dalle autorità ucraine il licenziamento del procuratore generale Viktor Shokin, che in precedenza aveva indagato contro la Burisma. Biden nega qualsiasi legame tra il licenziamento di Shokin e il lavoro di suo figlio nella compagnia energetica. I democratici ritengono che Trump abbia minacciato l'Ucraina di ritardare gli aiuti militari se non fosse stata aperta un'inchiesta contro Biden.

Lo stesso Kiriakou, a quanto pare, è rimasto molto sorpreso dal tweet di Trump.

​Sputnik ha spiegato che le parole citate da Trump sono state pronunciate durante una trasmissione in uno dei canali della tv statunitense.

"Ieri sera, il nostro conduttore radiofonico, John Kiriakou, è stato invitato come esperto nel programma di Fox News Tucker Carlson Show. Dopo il programma, regolarmente seguito dal presidente Trump, ha twittato una citazione da un'intervista a John, un ex ufficiale della Cia, che ha passato due anni in prigione per aver rivelato il programma delle torture dell'intelligence statunitense", ha commentato Sputnik.