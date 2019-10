In Siberia la casa del futuro, Made in Trentino

In Siberia, presso la cittadina di Barnaul, costruita una casa sperimentale studiata e progettata in Trentino. Aiuterà i ricercatori a comprendere come realizzare case 0 emission.

Inaugurata a Barnaul nel sud-ovest della Siberia, la casa del futuro pensata e ideata in Trentino allo scopo di sperimentare case a impatto zero anche nei climi più proibitivi. La casa laboratorio di circa 80mq, segue il modello costruttivo steelMAX brevettato dalla società Cogi srl con cui si possono costruire edifici abitativi “a secco”, con la parte strutturale portante in metallo.

La nuova tecnologia, studiata per 8 anni in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, permette di sviluppare edifici abbattendo i costi di realizzazione e riducendo considerevolmente i tempi di realizzazione. La complessità costruttiva, infatti, è stata ridotta rispetto ai sistemi di costruzione tradizionali.

Costantemente monitorata da sensori

L’edificio è dotato di numerosi sensori che serviranno a monitorare costantemente la struttura durante i 5 anni di sperimentazione. I sensori dovranno rilevare come si comporta il modulo abitativo in condizioni climatiche estreme come quelle della zona climatica siberiana.

La struttura abitativa passerà dai -40°C dell’inverno siberiano ai +37°C dell’estate, subendo una oscillazione termica notevole.

Al progetto partecipano anche la Altai State Technical University di Barnaul, l’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Cogi srl.

Il progetto di ricerca isolMAX è finanziato dall’Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del programma operativo FESR 2014 – 2020. Obiettivo del progetto di ricerca: “Costruzione, studio ed analisi del livello di comfort e della risposta strutturale di un modulo abitativo parzialmente prefabbricato a Barnaul-Siberia”.