Forze armate turche avanzano nel territorio siriano

In diretta dalla città siriana di Qamishli vicino il confine tra Siria e Turchia, un giorno dopo l'inizio dell'operazione turca.

L'offensiva turca in Siria settentrionale non provocherà danni ai civili in quanto Ankara ritiene che nessuno dei "fratelli siriani" debba avere paura, ha affermato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan giovedì.

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando dell'operazione militare della Turchia in Siria ha dichiarato che Mosca cercherà di instaurare un dialogo tra Damasco e Ankara.

