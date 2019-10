Nobel Letteratura 2018 a Olga Tokarczuk e Nobel Letteratura 2019 a Peter Handke

Il premio Nobel alla Letteratura 2018 è stato assegnato poco fa a Olga Tokarczuk scrittrice polacca nota per la sua scrittura mistica, con la seguente motivazione:

“Per un immaginario narrativo che con passione enciclopedica rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita”.

Il premio Nobel alla Letteratura 2019 va a Peter Handke, scrittore austriaco, con la seguente motivazione:

“per un lavoro influente che con ingegno linguistico ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana.”

Olga Tokarczuk premio Nobel letteratura 2018

Olga Tokarczuk è una scrittrice polacca nata a Sulechow il 29 gennaio 1962, laureata in psicologia all’Università di Varsavia, si è affermata come scrittrice per il suo timbro mistico.

Tra i suoi lavori, raccolte di poesia, romanzi, e opere brevi. Nel 2019 con l’opera I vagabondi ha vinto il premio Man Booker International Prize.

Peter Handke premio Nobel letteratura 2019

Scrittore, saggista e drammaturgo nato a Griffen in Austria il 6 dicembre 1942, Peter Handke ha studiato giurisprudenza all’Università di Graz senza conseguire la laurea.

Sceneggiatore per il teatro, tra le sue opere di interesse “Insulti al pubblico” e “Prima del calcio di rigore” da cui ne è derivato il film omonimo. Ha collaborato alla sceneggiatura del film “I cieli sopra Berlino”.

Martedì 8 ottobre è stato invece assegnato il premio Nobel per la fisica 2019 che ha premiato gli scopritori del primo esopianeta e la definizione della nuova teoria sull’universo secondo cui la materia visibile costituisce solo una piccola percentuale dell’universo stesso.