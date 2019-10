Due feriti in esplosione ad aeroporto di Linz, Austria - video

Nell'aeroporto di Linz in Austria due persone sono rimaste gravemente ferite in una esplosione secondo dpa, un'agenzia tedesca.

L'incidente è avvenuto giovedì nella sala delle operazioni di smaltimento dei rifiuti a Hörsching, ha comunicato la polizia.

Secondo la polizia austriaca sono nove i feriti, tre di quali sono in condizioni gravi.

"Esplosione nell'edificio aziendale di #AVE in Hoersching. Diversi feriti! ha twittato la polizia".

Le cause dell'esplosione sono ancora sconosciute. Altre tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave.

La polizia afferma che non ci sono indizi che facciano pensare a un attentato terroristico.

Sul luogo dell'incidente sono giunte 13 squadre dei vigli del fuoco.

Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) October 10, 2019

Il traffico aereo non è stato influenzato dall'incendio. Secondo i funzionari dell'aeroporto di Linz il vento soffia in una direzione favorevole allontanando il fumo dall'aeroporto.

L'aeroporto di Linz crede che non verranno cancellati dei voli.