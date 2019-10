La Russia mette in orbita un satellite europeo e uno americano

"Confermata la separazione di Eutelsat 5 West B" ... "Confermata la separazione di Extension Vehicle 1. Missione riuscita!" ha scritto su Twitter la compagnia.

Pertanto, la missione da record del missile Proton è stata completata con successo.

Il giorno prima, alle 13.17, ora di Mosca, Proton-M con il booster block Briz-M e due satelliti stranieri lanciati dal cosmodromo di Baikonur. Dopo circa dieci minuti, il collegamento tra lo stadio superiore e i satelliti è stato lanciato su una traiettoria suborbitale. Prima di inviare i satelliti verso le orbite designate, il Briz-M ha avviato cinque motori.

Si tratta del 19° lancio spaziale russo e il quarto per Proton-M nel 2019. In precedenza il Centro Khrunichev (Roscosmos) ha riferito che la missione avrà una durata record in orbita, 15 ore 54 minuti, che è 23 minuti in più rispetto al lancio dei satelliti Inmarsat-5 nel 2013 e 2015.

Il veicolo spaziale Eutelsat 5 West B con un peso di lancio di 2864 chilogrammi è stato prodotto da Airbus Defence and Space e Northrop Grumman nell'interesse dell'operatore satellitare Eutelsat. Si prevede che per 15 anni opererà in un'orbita geostazionaria a 5 gradi di longitudine ovest e fornirà servizi di comunicazione in Francia, Italia e Algeria.

​Il satellite Mission Extension Vehicle-1 con una massa di lancio di 2326 chilogrammi è stato prodotto da Northrop Grumman per la sua filiale SpaceLogistics. La vita del dispositivo dovrebbe essere di 15 anni. Si presume che fornirà servizi per estendere la "vita" dei satelliti in orbita geostazionaria.