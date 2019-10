La situazione alla scena del crimine alla sinagoga di Halle - Video

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria vicino una sinagoga nella città tedesca di Halle.

Una persona è stata arrestata, secondo la polizia.

Come riporta Bild, i perpetratori avrebbero esploso diversi colpi di mitra, che hanno raggiunto una donna e ferito altre persone. I responsabili sarebbero in fuga in direzione di Leipzig.

​Secondo i rapporti è stata anche lanciata una granata nel cimitero ebraico.

Deutsche Bahn ha chiuso la stazione ferroviaria di Halle a causa della sparatoria avvenuta nella sinagoga della città, riporta la compagnia su twitter.

