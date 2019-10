Messico: sadica vendetta dei cittadini contro il sindaco che faceva troppe promesse - Video

In Messico il sindaco di una piccola ciddadina ha dovuto subire una vendetta alquanto cinica da parte dei cittadini della sua comunità insoddisfatti dalle sue promesse mancate in campagna elettorale.

Jorge Escandon, sindaco di Las Margaritas, è stato prelevato, legato ad un camioncino e trascinato lungo diverse strade dai cittadini insoddisfatti delle sue promesse mancate. I video registrati dagli spettatori impazzano sui social.

Come specificato dal giornale locale Heraldodemexico, il funzionario in campagna elettorale aveva promesso ai cittadini di costruire nuove strade in città, ma poi non lo avrebbe fatto. Ecco appunto che la punizione si presenta come una sorta di ‘contrappasso dantesco’ anche se per autori della sadica impresa, spettatori e, sopratutto, commentatori social, ricorda piuttosto scene da far west di quando si legavano i fuorilegge ai cavalli per punirli trascinandoli per le praterie.

Escandon sarebbe stato trascinato in giro per la città fino a quando la polizia non ha fermato il mezzo.

Alcuni video di privati cittadini testimoni dell’evento sono apparsi su Twitter con abbondanza di commenti e anche battute più o meno appropriate.

#ÚLTIMAHORA#Chiapas



Habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero amarran y arrastran con una camioneta al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, a quien exigen proyectos productivos y rehabilitación de un camino.

​Secondo le fonti, la vita di Excandon non sarebbe mai stata in pericolo. Le autorità municipali hanno tuttavia accusato i residenti locali di tentato rapimento e lesioni denunciando una trentina di persone. Uno dei video in circolazione mostra il momento in cui i cittadini infuriati avrebbero prelevato il malcapitato sindaco.

Momentos en que pobladores del ejido de Santa Rita en las Margaritas Chiapas, el alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, es sacado de las oficinas para ser arrastrado por las calles, por no cumplir con las obras prometidas.

​Tra i vari commenti spiccano alcuni secondo i quali è così che si dovrebbe sempre fare con i corrotti e altri, ben più moderati, che affermano invece che, indipendentemente da quali possano essere state le colpe della vittima, non sarebbdero comunque quelli i modi da adottare in uno Stato di diritto. C'è poi anche la gara a 'indovina il film' in cui ognuno ricorda una scena di un film in cui c'è un personaggio trascinato da un cavallo o da un'auto.