Russia: arresti in 9 regioni per finanziamenti allo Stato Islamico

Il gruppo comprendeva oltre 100 sostenitori dell'idea di stabilire un califfato in tutto il mondo. Tra loro vi sono i partecipanti all'attacco armato del 2005 a Nalchik, pianificato dal terrorista Shamil Basayev.

Secondo funzionari della sicurezza, gli aggressori che operano nel territorio della Cabardino-Balcaria, del Karachay-Cherkessia, dell’Inguscezia, in Tatarstan, a Mosca, a San Pietroburgo, a Krasnodar e Stavropol e nella regione di Tyumen avevano raccolto oltre sei milioni di rubli attraverso Internet mascherandosi come organizzazione di beneficenza. Quindi i fondi venivano trasferiti all'estero per effettuare attacchi terroristici in Siria.

Le forze dell'ordine hanno arrestato due persone responsabili di aver creato l’organizzazione: un uomo di 25 anni e una donna di 30 anni. Durante le ricerche, sono stati sequestrati testi di matrice estremista, dieci telefoni cellulari con istruzioni per i terroristi, 60 carte bancarie, seimila dollari in contanti e rapporti di trasferimento di denaro.

"Secondo le indagini, dal febbraio 2015 un fratello e una sorella nella Repubblica della Cabardino-Balcanica hanno raccolto fondi per finanziare l'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico", ha affermato Svetlana Petrenko, rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo della Russia.

L'inchiesta è ancora in corso, non tutti i membri del gruppo sono stati arrestati.