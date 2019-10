Paesi Bassi indagheranno sul ruolo di Kiev nel disastro del volo MH17

Secondo Van Dam, la decisione "è stata presa all'unanimità". I deputati hanno chiesto di scoprire perché le autorità ucraine non hanno chiuso lo spazio aereo sulla regione.

Il ministro degli Esteri olandese Stef Blok ha affermato in precedenza che "non vede alcun motivo" per il procedimento sulla possibile colpa dell'Ucraina, ma non ha obiettato alla proposta dei deputati. Secondo il ministro, potrebbero sorgere difficoltà perché le indagini richiederanno "la cooperazione non solo dall'Ucraina, ma anche dalla Russia"

Il senatore russo Alexey Pushkov ha definito "pericolose per Kiev" le richieste del parlamento olandese di studiare il ruolo dell'Ucraina nell'incidente dell'MH17. "Fino a ora, l'Ucraina è stata recintata in Occidente come una "moglie di Cesare", che presumibilmente è al di sopra di ogni sospetto", ritiene il senatore. Pushkov ha suggerito che con una seria indagine sul caso "verranno svelate molte cose".

A sua volta, il capo della Repubblica autoproclamata di Donetsk Denis Pushilin ha acclamato positivamente la determinazione del parlamento olandese di voler scoprire la verità sulla tragedia.

Pushilin ha osservato comunque che l’apertura dei confini aerei dell'Ucraina per i voli internazionali nell'estate del 2014 sembra del tutto logica.

Allo stesso tempo, l'ambasciatore ucraino nei Paesi Bassi Vsevolod Chentsov ha affermato che Kiev "non ha nulla da nascondere".

"Il mio governo è sempre pronto a fornire informazioni", afferma Chentsov.

Il disastro del volo MH17 in Donbass

Il Boeing-777 della Malaysian Airlines, in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur, si è schiantato il 17 luglio 2014 vicino a Donetsk nell'Ucraina orientale. A bordo c'erano 298 persone, tutte decedute.

Kiev ha accusato le milizie del Donbass dell’incidente. Tuttavia queste hanno risposto che non avevano i mezzi per abbattere l'aereo a quell'altezza.

L'inchiesta è stata condotta dal Joint Investigative Group (JIC), che comprende funzionari delle forze dell'ordine di Australia, Belgio, Malesia, Ucraina e Paesi Bassi. La Russia non è stata coinvolta nelle indagini. Il JIC sostiene che Boeing fu abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Buk, che apparteneva alla 53a brigata missilistica antiaerea di Kursk. Presumibilmente sarebbe stato consegnato dalla Russia, e poi riportato indietro.

Mosca ha ripetutamente negato le accuse di coinvolgimento nell'incidente e ha dichiarato che le indagini erano distorte, i cui risultati si basano solo sui dati ricevuti dall'Ucraina. Quindi, il JIC ha ignorato i documenti che dimostrano che il missile che ha colpito Boeing apparteneva alle forze armate ucraine, così come gli esperimenti del consorzio militare Almaz-Antey (la società leader nella produzione di sistemi di difesa aerea, compresi i sistemi Buk), che confermano che Boeing fu abbattuto da un missile partito dal territorio controllato dall'esercito ucraino.