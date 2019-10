Campione di MMA russo lotta contro un orso bruno e lo mette al tappeto - Video

Maxim Novoselov, detto Mad Max, si allena in maniera radicale per ottenere il titolo di campione mondiale dei pesi massimo: fa sparring con un orso.

Due pesi massimi a confronto: un campione russo di MMA contro un orso bruno. "Orso contro orso" dice Novoselov, all'inizio del video. "E' stato un buon rivale, pesa 250kg. Nessuno dei due ha sofferto. Forse l'orso ha sofferto di più. Raramente ha incontrato un orso umano come me", ha ironizzato il lottatore, alto 1,82 per 112 kg.

In un minuto Mad Max è riuscito a incassare i colpi del plantigrado, è passato al contrattacco per poi bloccare l'orso e metterlo letteralmente al tappeto. Il lottatore di Chelyabinsk, che detiene il record di 9 vittorie contro due sconfitte, è conosciuto per i metodi di allenamento poco ortodossi. All'inizio dell'anno aveva quasi distrutto un braccio ad un compagno durante un allenamento, facendo accidentalmente cadere un'ascia addosso.