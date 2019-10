Bimba americana curata in Russia per rimuovere enorme macchia nera sul viso

I medici di Krasnodar hanno effettuato il primo intervento per rimuovere la malformazione sul viso di Luna Fenner: i genitori hanno deciso di far operare la figlia in Russia dato che in America i medici avevano chiesto mezzo milione di dollari per 80 operazioni complessive.

L'intervento è stato effettuato nella clinica specializzata della città meridionale russa per la terapia fotodinamica laser.

La bimba statunitense Luna Fenner è nata con un'enorme macchia nera (Nevo melanocitico congenito) che ricopre quasi tutto il suo viso. Negli Stati Uniti le cure erano pressochè impossibili per i genitori della piccola, dal momento che i medici avevano stabilito che era necessario fare 80 operazioni per una spesa complessiva di mezzo milione di dollari. I medici di Krasnodar hanno appreso la storia della bimba dal web e si sono rivolti alla famiglia. Alla fine di settembre Luna Fenner e sua madre Carolina sono arrivate a Krasnodar.

"Tutto è andato come al solito. Nessuna complicazione, nessuna situazione imprevista. L'operazione è durata un'ora. Tutto è andato secondo i piani. In anestesia locale. La bimba si sente bene. Ora indossa una medicazione sterile. È a casa. Ogni giorno la controlliamo. <...> Prima di tutto, siamo intervenuti sulla parte frontale, fino alle sopracciglia. <...> E ora possiamo quindi determinare il tempo necessario per la rigenerazione dei tessuti, per determinare più precisamente i tempi degli interventi su Luna <...> La bimba mangia, beve. Non ha avuto nessuna complicazione," - ha riferito a Sputnik il direttore della clinica Andrey Aleksutkin.

Un video è apparso sull'account della madre della bimba su Instagram, in cui si vede come sua figlia sorride e non si mostra affatto preoccupata, anche se ha una benda sulla fronte.

Secondo i medici della clinica, Luna avrà bisogno da sei a otto operazioni per correggere questa malformazione.