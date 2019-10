F-16 si schianta in Germania

Un aereo da guerra F-16 si è schiantato su un territorio disabitato vicino alla città di Treviri, nella Germania occidentale, ha riferito martedì l'emittente SWR.

​La polizia ha chiesto alle persone di evitare l'area dell'incidente poiché sta per iniziare un'operazione di salvataggio.

Secondo i media il pilota è riuscito a espellere in sicurezza. Secondo i funzionari, è stato ricoverato in ospedale ma finora non sono disponibili informazioni sulla natura delle sue ferite.

Grandi quantità di cherosene sono state versate sul luogo dell'incidente, riporta SWR, citando fonti della polizia.

Le autorità locali non hanno ancora commentato l'incidente.

Bei uns ist ein Flugzeug abgestürzt (30km Luftlinie) #spangdahlem

​Un portavoce dell'aviazione tedesca ha dichiarato che l'F-16 apparteneva all'Aeronautica americana e il pilota è un militare americano.

Update #Flugzeugabsturz #Zemmer-Rodt: Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Weitere Informationen findet ihr hier: https://t.co/CKJ2EEJeIB

La polizia ha aggiunto che l'aereo è precipitato vicino a una base militare americana poco lontano dalla città di Spangdahlem.