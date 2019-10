Stati Uniti non hanno informato la Russia sulla ritirata delle truppe dalla Siria

La Russia non è stata informata dell’intenzione degli Stati Uniti di ritirare le truppe dal nord-est della Siria, ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.

"No, nessuno lo ha notificato. Ma nessuno ancora non sa quali truppe verranno ritirate da lì, in quale misura, se verranno effettivamente ritirate, e così via. Sai che ci sono state diverse dichiarazioni sulla ritirata delle truppe da diverse parti del mondo che non hanno trovato la loro conferma. Pertanto, stiamo monitorando da vicino lo sviluppo della situazione", ha dichiarato Peskov ai giornalisti.

L’operazione militare turca

In precedenza Erdogan ha affermato che nei prossimi giorni potrebbe essere presa una decisione sull'operazione turca nella Siria settentrionale ad est dell'Eufrate. Ha aggiunto che lo scopo dell'operazione sarà quello di liberare il confine siriano con la Turchia dalle forze di autodifesa dei curdi siriani (YPF), creare una zona di sicurezza e accogliere i rifugiati siriani in Turchia.

Sono ormai decine e decine i convogli militari di Ankara che si stanno ammassando al confine turco con la Siria per un'imminente operazione militare che si terrà nella zona a Est del fiume Eufrate.

La dichiarazione di Washington

Domenica scorsa Washington ha dichiarato che le forze statunitensi non parteciperanno all'operazione militare turca nel nord della Siria e non si troverebbero nell'area dell'operazione.

La dichiarazione della Casa Bianca dopo una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo turco Tayyip Erdogan, nella quale si afferma anche che la Turchia sarà ora responsabile di tutti i militanti dello Stato Islamico catturati negli ultimi due anni dopo la sconfitta del gruppo terroristico da parte degli Stati Uniti.