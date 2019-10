Il Nobel per la fisica 2019 a Peebles, Mayor e Queloz per aver scoperto gli Esopianeti

Premio Nobel per la fisica 2019 a James Peebles per la teoria contemporanea su come si è formato l'universo e a Michel Mayor e Didier Queloz per aver scoperto gli esopianeti.

Il premio Nobel per la fisica 2019 va a James Peebles per le scoperte teoriche di cosmologia fisica, e agli scienziati Michel Mayor e Didier Queloz per aver scoperto un esopianeta che orbita intorno a una stella simile al Sole.

La The Royal Swedish Academy of Sciences assegna il premio Nobel per la fisica 2019 a tre scienziati che hanno “contribuito alla nostra comprensione dell’evoluzione dell’universo e del posto della Terra nel cosmo”.

Una nuova prospettiva sul nostro posto nell’universo

James Peebles della Princenton University (USA), con le sue ricerche ha contribuito a rifondare la nostra comprensione dell’universo. Negli ultimi 50 anni, il suo lavoro è servito a trasformare la speculazione in scienza. La sua teoria è alla base dell’idea contemporanea che abbiamo dell’universo.

Michel Mayor (University of Geneva) e Didier Queloz (University of Geneva e of Cambridge), nell’ottobre del 1995 scoprirono il primo pianeta esterno al sistema solare; esso fu chiamato esopianeta e orbita intorno a una stella simile per caratteristiche al nostro Sole.

L’esopianeta, trovato nella nostra Via Lattea, prese il nome di 51 Pegasi b, ed è un pianeta gigante gassoso comparabile al nostro Giove.

La loro scoperta ha generato una rivoluzione nell’astronomia, ed oggi, la caccia agli esopianeti ha portato alla scoperta di ben 4.000 mondi alieni.

