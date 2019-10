Brexit, Boris Johnson a Merkel su accordo: "sostanzialmente impossibile" - Bloomberg

La chiamata tra i due leader si è tenuta in mattinata alle 8:00, ora di Londra.

Secondo quanto comunicato da Bloomberg, la Merkel ha detto al premier che l'Irlanda del Nord dovrà rimanere parte dell'unione doganale dell'UE se si vorrà raggiungere un accordo per la Brexit.

Quindi Johnson avrebbe risposto al cancelliere tedesco che questa richiesta, insieme alla riluttanza dell'UE a impegnarsi con le sue nuove proposte, rende l’accordo sostanzialmente impossibile.

Ci sono stati pochissimi progressi nei negoziati tra UE e Regno Unito per una Brexit con accordo, mentre i politici inglesi credono che i colloqui falliranno.

La proposta di Johnson

La proposta presentata dal primo ministro britannico elimina il backstop, misura invisa ai conservatori in quanto manterrebbe il Paese dentro l'unione doganale e l'Irlanda del Nord dentro il mercato unico, spostando il confine della UE dalla frontiera tra le due irlande al tratto di mare tra le due isole.

La UE adesso ha concesso una settimana al Regno Unito per presentare un'offerta migliore. Il futuro di Johnson a Dowining Street adesso dipenderà dalla possibilità di trovare un accordo che soddisfi sia Bruxelles sia Londra.

I dazi in caso di “No deal”

Il Regno Unito ha rinnovato le tariffe che imporrà alle merci dell’UE nel caso di una Brexit senza accordo a seguito degli avvertimenti dell’industria del trasporto di merci su strada che i suoi piani precedenti rischiavano di rendere i produttori nazionali non competitivi.

I dazi all'importazione per i veicoli commerciali pesanti saranno ridotti del 10%, per dare impulso all'industria del trasporto di merci su strada, mentre verranno aumentati le imposte per il bioetanolo e verranno introdotte nuove tariffe per l'abbigliamento, ha affermato martedì il Dipartimento per il commercio internazionale.