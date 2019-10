Germania: camion travolge otto auto, è attacco terroristico

L'incidente di lunedì avvenuto nella città di Limburg, in Germania, è stato classificato come un atto terroristico. Secondo i dati preliminari l’autore della violenza è un trentenne nato in Siria.

Nel frattempo, il pubblico ministero di Francoforte ha dichiarato alla Deutsche Presse-Agentur che il motivo dell'attacco rimane ancora poco chiaro ed è troppo presto per trarre delle conclusioni.

L'incidente in questione si è verificato lunedì quando un uomo non identificato ha rubato un camion, costringendo il conducente a lasciare l’automezzo.

© AFP 2019 / THORSTEN WAGNER L'immagine mostra il camion rubato che si è schiantato contro automobili ferme a un semaforo rosso a Limburg, Germania.

L’uomo ha quindi diretto il veicolo contro diverse auto nel centro della città. Rapporti preliminari indicano che 17 persone sono rimaste ferite, ma il numero è stato successivamente ridotto a nove.

La polizia ha successivamente arrestato il presunto aggressore musulmano di lingua araba, che aveva urlato "Allah" durante il suo attacco, secondo i media locali.