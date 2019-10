La Norvegia dice no allo scudo missilistico NATO

Mentre la Norvegia continua a incrementare le sue spese di difesa per avvicinarsi all'obiettivo di spesa della NATO del 2% del PIL, Oslo per il momento decise di non aderire alla sua rete di difesa missilistica.

Il governo norvegese ha deciso di non aderire allo scudo missilistico della NATO. Il dibattito sulla possibile partecipazione della Norvegia ha suscitato da tempo timori di tensioni tra Norvegia e Russia.

"Attraverso una più ampia valutazione della politica di sicurezza, il governo ha deciso che la Norvegia non considererà l'acquisizione di sensori di livello superiore o missili che possono far parte della difesa missilistica balistica della NATO".

"Penso che questo prevenga ulteriori tensioni", ha detto l'esperta sulla Russia dell'Istituto norvegese per gli affari esteri (NUPI) Julie Wilhelmsen.

Un documento segreto sulla difesa norvegese del 2017 citava la presunta "minaccia" dalla Russia come motivo per cui la Norvegia avrebbe dovuto unirsi allo "scudo missilistico". Il documento elencava anche notevoli lacune e carenze nella difesa aerea della Norvegia, che secondo quanto riferito renderebbe difficile per la Norvegia difendersi da sola.

Allo stesso tempo, il nuovo progetto di bilancio della Norvegia prevede un incremento della spesa per la difesa pari all'1,8% del PIL, riducendo ulteriormente la distanza dell'obiettivo di spesa della NATO del 2% con uno stanziamento aggiuntivo di 5,2 miliardi di corone norvegesi ($ 570 milioni).

La stima della NATO del 2019 pubblicata a giugno colloca le spese di difesa della Norvegia al 13 ° posto all'interno dell'alleanza, in calo rispetto al decimo posto occupato nel 2017.

“La maggior parte degli altri paesi incrementa le sue spese più della Norvegia. Ecco perché siamo scesi nell'elenco dei collaboratori”, ha dichiarato Verdens Gang il segretario generale della NATO e l'ex primo ministro Jens Stoltenberg.

“Mantenere le vecchie funzionalità può essere più costoso di quelle nuove. La tecnologia ha reso le forze armate più costose, quindi non c'è dubbio che stiamo dedicando risorse alle forze armate ”, ha ribadito il ministro della Difesa Frank Bakke-Jensen.

Lo scudo missilistico

Nell'ultimo decennio, i piani della NATO per uno scudo antimissile degli Stati Uniti in Europa sono stati una delle questioni più controverse tra Russia e NATO. Mentre i funzionari della NATO continuano a rassicurare che la rete missilistica di difesa non è puntata sulla Russia, ma rivolta contro i missili balistici lanciati dall'estero, Mosca non è d'accordo, sostenendo che lo scudo influenzerebbe l'equilibrio tra le potenze nucleari, innescando una nuova corsa agli armamenti.

La Norvegia inizialmente si è opposta all'idea che la NATO entrasse a far parte dei piani di difesa antimissile statunitensi, ma ha cambiato idea diventando piuttosto favorevole dal 2010. Paradossalmente, Stoltenberg stesso si opponeva alla difesa antimissile quando era leader del partito laburista della nazione.